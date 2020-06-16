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16.06.2020 - 14:19 | | DHA

Coşkun Göğen 75 yaşına bastı

Yeşilçam’ın usta ismi Coşkun Göğen, yeni yaşını sürpriz doğum günü partisiyle kutladı. Neşeli hareketleriyle dikkat çeken Göğen, esprileriyle de çevresindekileri güldürdü.

Coşkun Göğen 75 yaşına bastı
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Antalya’daki bir plajda eğlence müdürü olarak görev yapan Yeşilçam’ın ünlü ismi Coşkun Göğen, 75 yaşına sürpriz partiyle girdi. İş arkadaşlarının düzenlediği partide duygulanan Göğen, pastanın mumlarını söndürüp yeni yaşını kutladı. Mumları üflediği sırada dilek tutmayı unutmadığını belirten Göğen, corona virüs önlemleri nedeniyle maske takmayı da ihmal etmedi.

Coşkun Göğen 75 yaşına bastı

’EŞİMLE BİRBİRİMİZİ YENİDEN TANIDIK’

Corona virüs nedeniyle 3 aydır maskesini yüzünden çıkartmadığını anlatan Coşkun Göğen, önlemler nedeniyle 65 yaş sınırına takıldığını ve yaklaşık üç ay evden dışarı çıkmadığını söyledi.

Göğen, "Çok mutluyum. Her yaş güzel. Allah herkese uzun ömür versin. Hayatım boyunca sağlık konusunda kendime dikkat ettim. Koronavirüs tedbirlerini de harfiyen yerine getirdim. İlk günden bugüne kadar maskemi toplum içinde hiç çıkartmadım. Üç ay evden dışarı çıkmadım. Aslında çok iyi oldu. Evimin tadını çıkardım. 17 yıllık eşimle birbirimizi yeniden tanıma ve zaman geçirme fırsatını yakaladık" dedi.

AYDEMİR AKBAŞ’LA OYNAYACAK

Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş’ın başrolünde yer alacağı komedi filminin çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlayacağını ve kendisinin de bu filmde rol alacağını anlatan Göğen, "Aydemir abimin başrol oynadığı komedi filminin kadrosundayım. Çok eğlenceli bir proje olacak. Bomba gibi geliyorum" diye konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (16 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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