Çözümünü buldu

Aslı Bekiroğlu, tırnaklarını yememek için ilginç bir çözüm buldu. Nail art yaptıran oyuncu, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bekiroğlu, “Ellerimi daha fazla yemeyeyim diye tırnaklarıma, kafamın içindekileri ve ruhumu çizdirdim” diye yazdı.

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Can Koçkan ile Bebek'te objektiflere yansıyan Aslı Bekiroğlu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Evlenecekleri konuşulan ünlü çift, "Ailelerimiz tanıştı, çok iyiyiz" dedi.

Evlilik teklifi almadığını vurgulayan 24 yaşındaki oyuncu, "Henüz evlilik teklifi almadım, ne olacak bakalım?" diyerek, sevgilisine gönderme yaptı.