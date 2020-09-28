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28.09.2020 - 07:00 |

Çözümünü buldu

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, tırnaklarını yememek için ilginç bir çözüm buldu.

Çözümünü buldu
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Aslı Bekiroğlu, tırnaklarını yememek için ilginç bir çözüm buldu. Nail art yaptıran oyuncu, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Aslı Bekiroğlu sevgilisiyle el ele denizde

Bekiroğlu, “Ellerimi daha fazla yemeyeyim diye tırnaklarıma, kafamın içindekileri ve ruhumu çizdirdim” diye yazdı.

Çözümünü buldu

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Can Koçkan ile Bebek'te objektiflere yansıyan Aslı Bekiroğlu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Evlenecekleri konuşulan ünlü çift, "Ailelerimiz tanıştı, çok iyiyiz" dedi.

Evlilik teklifi almadığını vurgulayan 24 yaşındaki oyuncu, "Henüz evlilik teklifi almadım, ne olacak bakalım?" diyerek, sevgilisine gönderme yaptı.

Oyuncu Ali Sürmeli ameliyattan çıktıSon olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Kadıköy’de özel bir hastanede ameliyata alınmıştı. Ameliyata alınan usta oyuncunun ameliyatı başarılı geçti.
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Cadde Yazarları

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