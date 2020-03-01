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01.03.2020 - 10:44 |

Cüneyt Arkın’dan İdlib şehitlerimiz için duygulandıran paylaşım

İdlib’teki hain saldırıda şehit olan 34 kahraman asker için efsane oyuncu Cüneyt Arkın Instagram hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Cüneyt Arkın’dan İdlib şehitlerimiz için duygulandıran paylaşım

Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Cüneyt Arkın şu ifadeleri kullandı: Canlarım, kınalı kuzularım, vatanımın evlatları, şehitlerim. Hepiniz gözlerimin önündesiniz. Nice cennet vaatleriyle krallıklar, imparatorluklar, dünyanın bütün serveti karşılamaz sizin fedakarlığınızı karşılamaya. Dünyayı yalanlardan kurtardınız. Dostluk ve sevgi ile, dünyayı her türlü güzellikle doldurdunuz. Tek tek hepinizi aldım, kokladım, yüreğime koydum. Oysa benim yüreğim küçücüktü.Mehmetçiğim, can kardeşlerim. Gözlerimin önündesiniz. O yiğit bakışlarınız, duruşunuz sizi milletin gönlüne koyduk. Orada hep yaşayacaksınız. Analar, babalar, yeğenler… Gözyaşları. Sabır, sabır dağlar, taşlar çatlar. Sizler benim kahramanımsınız.

 

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