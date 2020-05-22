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22.05.2020 - 12:53 |

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser aralarındaki buzları eritti

Geçtiğimiz haftalarda eşini sosyal medya hesabından silen oyuncu Damla Ersubaşı, "Küsmedik ama sıkıntılarımız var" demişti. Bu açıklamadan günler sonra ikili, birbirlerini yeniden takibe aldı.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser aralarındaki buzları eritti
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Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Eşi Mustafa Can Keser ve kızlarıyla sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Ersubaşı, geçtiğimiz haftalarda eşini silerek takipçilerini şaşırttı.

Ardından '2.Sayfa'ya açıklama yapan güzel oyuncu, konuyla ilgili; "Biraz sorunlar yaşadık. Karantinanın da etkisi var. Şu an 'Boşandık' diye bir şey demiyorum ama sorunlarımız oldu, çözdük gibi. Eşim ile aynı evde kalıyoruz. Tartışma nedenimiz ihanet değil. Bu süreçte her şey insanın gözüne batıyor" demişti.

Bu açıklamadan günler sonra çiftin birbirlerini yeniden takip etmesi, 'aralarındaki buzları erittiler' yorumlarına neden oldu.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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