17.08.2020 - 16:10 |
Damla Ersubaşı'dan Mustafa Can Keser’e karşı koruma kararı!
Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanma aşamasında olduğu Mustafa Can Keser’e karşı iki ay süreyle koruma kararı aldırdı.
Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde Mustafa Can Keser ile boşanacaklarını duyurmuştu. Bu açıklama sonrası Ersubaşı ve görümcesi Alev Keser'in, üç yıl önce Mustafa Can Keser tarafından darp edildiği ortaya çıkmıştı. Keser, söz konusu iddiaları kabul etmişti.
İKİ AY KORUMA KARARI
Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; boşanma kararı alan ünlü çiftin davası açıldı. 27 yaşındaki oyuncu, eşi Mustafa Can Keser'e karşı iki ay süreyle iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi için Aile Mahkemesi'nden koruma kararı aldırdı.
Koruma kararı alınan boşanma davasında aynı zamanda gizlilik kararı aldırıldı.
Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.