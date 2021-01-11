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11.01.2021 - 16:18 |

Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında? Damla Uğurtürk, Yılmaz Erdoğan'la aşk mı yaşıyor?

Damla Uğurtürk kimdir sorusu magazin gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yılmaz Erdoğan ile birlikte geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen ismin spiker Damla Uğurtürk olduğu anlaşıldı. İkilinin bir süredir aşk yaşadığı haberlerinin yayılmasının ardından Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında soruları gündeme geldi. İşte merak edilenler...

Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında? Damla Uğurtürk, Yılmaz Erdoğan'la aşk mı yaşıyor?
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Damla Uğurtürk kimdir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Yılmaz Erdoğan ile bilrikte görüntülenen ismin spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı. İkili bundan 5 ay önce Beşiktaş'ın ödül gecesinde sunuculuk yapmış sonrasında Damla Uğurtürk Youtube kanalına Yılmaz Erdoğan'ı konuk etmişti. İkilinin bir süredir aşk yaşadığı haberleri üzerine Damla Uğurtürk kimdir sorusu gündeme geldi. İşte Damla Uğurtürk hakkında merak edilenler...

DAMLA UĞURTÜRK KİMDİR?

Yılmaz Erdoğan’dan 19 yaş küçük olan Damla Uğurtürk, 1986 Ankara doğumlu. Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Damla Uğurtürk, ekran projeleriyle tanınıyor. NTV, TGRT, Kanal B ve TRT’de muhabir ve spiker görevlerinde çalışan Uğurtürk, aynı zamanda LÖSEV gönüllüsü.

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