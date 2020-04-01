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01.04.2020 - 16:23 |

Danilo Zanna: Ülke herkese nasıl harika olduğunu gösterdi

Corona virüsle mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya Türkiye'den sağlık malzemeleri gönderildi. İtalyan şef Danilo da sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

Danilo Zanna: Ülke herkese nasıl harika olduğunu gösterdi

Türkiye, gönderdiği kargo paketlerinin üzerine Mevlana'nın sözleri ile 'İspanyol ve İtalyan halkına sevgilerle' notu yazdı. Bunun üzerine uzun zamandır Türkiye'de yaşayan İtalyan şef Danilo Zanna bir paylaşımda bulundu.

Zanna, yayınladığı mesajda şunları söyledi: "Burada uzun zamandır yaşadım ve Türkiye'nin büyük kalbini iyi biliyorum, gücünü ve tutkusunu iyi biliyorum. Ve bir kez daha bu büyük ülke herkese nasıl harika olduğunu gösterdi. Teşekkür ederim, kalbimden ve eminim tüm İtalyanların kalbinden."

Danilo Zanna: Ülke herkese nasıl harika olduğunu gösterdi

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Cadde Yazarları

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