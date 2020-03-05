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05.03.2020 - 15:40 |

Deha Bilimlier: Demet Akalın ile barıştık

Şarkıcı Deha Bilimlier, geçtiğimiz gün Muamma Ataşehir’de bir mekanda sahne aldı. İki saat program yapması gereken Bilimlier, programını bir saat daha uzatarak, mekana gelenleri coşturdu.

Deha Bilimlier: Demet Akalın ile barıştık

Demet Akalın’la yaşadığı küslüğü soran basın mensuplarına yanıt veren Deha Bilimlier; ‘Demet’le 'Yekten' şarkısı yüzünden küsmüştük. Ancak geçen hafta sahneden benim gururumu okşayan şeyler söyledi. Madilik yaptım ona, ona rağmen arkamdan tek bir kelime etmedi. 'Çok düzgün çocuk. Çok ayıp ettim’ dedi. Öyle barıştık" şeklinde konuştu.

Deha Bilimlier, vokalisti Bade Derinöz’e ait ‘Yekten’ şarkısını single olarak çıkartacaktı. Akalın, bu şarkıda Deha ile düet yapmak istediğini ancak kendi albümünde yer vereceğini söylenişti. Ancak Deha ile değil, Haktan ile düet yapmıştı. İkilinin arası bu yüzden açılmıştı.

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    Cadde Yazarları

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