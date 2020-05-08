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08.05.2020 - 15:49 |

Della Miles: Bizim yöneticilere eğitim versinler

Bir süre önce Türkiye’ye yerleşen ABD’li sanatçı Della Miles, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ilginç bir öneride bulundu.

Della Miles: Bizim yöneticilere eğitim versinler
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Amerikalı sanatçı önceki gün sosyal medya hesabından şöyle dedi:

“Amerikan vatandaşı olarak, Türk milletine bir dilekçe versem, Başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Fahrettin Koca’yı 6 aylığına, Trump ve ekibine devlet ve kriz yönetimi konusunda eğitim vermek için ABD’ye göndermeyi kabul ederler mi acaba? Saydığım bu Türk yöneticiler eminim ABD’de bizimkilere eğitim verseler, ABD’nin yönetim kalitesi bir anda çok ama çok artacaktır.”

Magazin Haberleri Bülteni (8 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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