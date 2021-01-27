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27.01.2021 - 10:23 |

Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli'ye yakın markaj

Demet Şener aşkıyla magazin gündemine gelen Cenk Küpeli, geçtiğimiz günlerdeki sürpriz boşanma haberiyle de çok konuşuldu.

Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli'ye yakın markaj
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Cenk Küpeli-Demet Şener'in boşanmalarındaki en büyük etken, Küpeli’nin çocuk isteği olmuştu. Başlarda iş insanının çocuk isteğine olumlu bakan Şener, daha sonra iş hayatına dönerek kendi markasını kurmasıyla bu kararından vazgeçmişti.

Demet Şenerden boşanan Cenk Küpeliye yakın markaj

TAKİPÇİ SAYISI KATLANDI
Eski manken Demet Şener'le evli olduğu dönemde Instagram hesabında yaklaşık dokuz bin takipçisi olan Cenk Küpeli'nin boşanmayla birlikte takipçi sayısı 33 bine çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre; 35 yaşındaki iş insanını takibe alanların çoğunun kadın olması, "Eski damat, gözde oldu" dedirtti. Demet Şener, dostça ayrıldığı Cenk Küpeli'ye övgüler yağdırınca; eski eşi, kadınların yakın markajına girdi.

Demet Şenerden boşanan Cenk Küpeliye yakın markaj

"CENK HER ZAMAN EVE GELEBİLİR"
Demet Şener’e, Cenk Küpeli’nin yaşadığı eve gelip gitmesi sorulunca, "Her zaman gelebilir. Bize bakıyor 'iyi miyiz, değil miyiz' diye. Çocuklarla görüştü. Köpeğimizin bir tanesi iki gündür ondaydı, onu getirdi" ifadelerini kullanmıştı.

"İnsanlar böyle seviyeli ayrılışlara alışkın değil herhalde" diyen eski manken, "Kavgamız yok. İnsanlar seviyeli ayrılıklara alışkın değil, altında bir şey arıyor. Ama bir şey yok merak etmeyin" açıklamasını yapmıştı.

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