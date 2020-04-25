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HaberlerMagazin Haberleri Demet Şener: Kendimizi çok şanslı görüyoruz
25.04.2020 - 10:59 |

Demet Şener: Kendimizi çok şanslı görüyoruz

Eski manken Demet Şener, 4 günlük sokağa çıkma yasağını eşi Cenk Küpeli’yle nasıl geçirdiklerini anlattı.

Demet Şener: Kendimizi çok şanslı görüyoruz

Demet Şener, “Sağlıklı bir şekilde ailece evde olduğumuz için kendimizi çok şanslı görüyoruz ve bu anların kıymetini biliyoruz. Sokağa çıkma yasağında evde sohbet edip kitap okuyup spor yapıyoruz. Böyle zamanlarda hayat arkadaşınızla eğlenebilmek, gülebilmek çok önemli. Tüm sağlık çalışanlarına da minnet duyuyoruz, onlar sayesinde evlerimizde huzurla oturabiliyoruz çünkü” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (25 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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