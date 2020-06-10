10.06.2020 - 14:12 |
Demet Şener kızının yeni yaşını kutladı
Eski manken Demet Şener, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kızı İrem'in doğum gününü kutladı.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Demet Şener, 15 yaşına basan kızının doğum gününü kutladı. İrem'in bisiklet binerken verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Şener, paylaşımına şu notu düştü:
“Benim ilk göz ağrım,canımmmm, kalbi güzel kendi güzel kızım….iyi ki doğdun iyi ki benim kızım oldun. Hep sağlıklı, mutlu, huzurlu ol. Seni çok çok çok seviyorum ne çabuk büyüdün de 15 yaşına giriyorsun. Şimdi boy ölçüştük ve neredeyse benim boyumdasın, inanamıyorum.”
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