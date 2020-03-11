11.03.2020 - 07:00 |
Deniz tutkunları buluştu
Uluslararası Boat Show Fuarı, Tuzla Viaport Marina’da kapılarını açtı.
Uluslararası Boat Show Fuarı, Tuzla Viaport Marina’da kapılarını açtı. Son yıllarda ilginin giderek arttığı etkinlik, deniz tutkunlarını bir araya getirdi. Dünyanın en prestijli tekne markalarını bünyesinde barındıran, Ahmet-Mehmet Hanif’in sahibi olduğu HNF Yatçılık, en çok ziyaret edilen standların başında geldi. Hanif Kardeşler’in ilk defa sergilediği Mar-co R-x36 model lüks tekne, yoğun ilgi gördü. Rupen Meyhanecioğlu’nun sahibi olduğu Deniz Yatçılık ile Halit Yukay’ın patronu olduğu, Yalova’da Hazım Yılmazer tarafından tasarımı yapılan tekne, beğeni topladı.