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HaberlerMagazin Haberleri Didem Soydan terasta spor yaptı
21.08.2020 - 15:14 |

Didem Soydan terasta spor yaptı

Model Didem Soydan, terasta egzersiz yaparken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Didem Soydan terasta spor yaptı
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Modellik kariyerinin yanı sıra sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlar ve açıklamaları ile sıkça magazin gündemine gelen Didem Soydan, bu kez spor pozu ile adından söz ettirdi.

Instagram hesabından terasta spor yaparken çekilen fotoğrafını yayınlayan 36 yaşındaki model, "Biraz ağladım ama olsun" notunu düşerken, takipçilerinden 20 binin üzerinde beğeni aldı.

Didem Soydan terasta spor yaptı

 

Magazin Haberleri Bülteni 21 Ağustos 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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