Didem Soydan terasta spor yaptı

Modellik kariyerinin yanı sıra sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlar ve açıklamaları ile sıkça magazin gündemine gelen Didem Soydan, bu kez spor pozu ile adından söz ettirdi.

Instagram hesabından terasta spor yaparken çekilen fotoğrafını yayınlayan 36 yaşındaki model, "Biraz ağladım ama olsun" notunu düşerken, takipçilerinden 20 binin üzerinde beğeni aldı.