Beş kış atıştırmalığı

Atıştırmalık kelimesi ilk bakışta sağlığa zararlı veya kilo aldıran besinler gibi dursa da, aslında ben bu durumun atıştırmalıkların yanlış hazırlanmasından ve porsiyonun dengesizliğinden kaynaklandığına inanıyorum. Sağlıklı beslenirken de diyet yaparken de hayatınıza sevdiğiniz besinleri doğru sıklık ve porsiyonda alabilirsiniz.



Her zaman söylediğim gibi; diyette yasak yok, denge var.



Kış aylarında evde geçirilen vakit artığında atıştırmalıkların değeri daha da çoğalıyor. Eminim birçok kişi, ‘Öğleden sonra ne yesem?’, ‘Akşam yemekten sonra ara öğün yapsak mı?’ diye düşünüyordur. Ben de bugün size kışın rahatlıkla tüketebileceğiniz beş ara öğün alternatifi ve atıştırmalıktan bahsetmek istedim.



Patlamış mısır



Patlamış mısır denince akla ilk olarak sinemalar geliyor. Eğer yağda patlatılan, üzerine de tereyağı ve tuz ilave edilen kocaman bir kova tüketirseniz, evet sağlıklı bir ara öğün tercih etmiş olmazsınız. Ancak mısır tam tahıldır, lif kaynağıdır ve doğru hazırlandığında sağlığa faydalıdır.









Makinede ya da ince tabanlı teflon tencerede patlatıp, üzerine çok az tuz ve birkaç damla zeytinyağı ilave ederek tükettiğiniz bir su bardağı mısır, yaklaşık bir dilim ekmekle aynı kaloriye sahiptir. Ayrıca günlük lif ihtiyacınızı karşılamaya da yardımcı olur.



Sıcak çikolata



Yağsız ya da yarım yağlı sütle yapılan bir bardak kakao, eminim kış akşamlarında birçok kişinin tatlı isteğini bastırmaya yardımcı olur. Ayrıca kalsiyum ihtiyacınızı karşılama konusunda da destekleyicidir.



Protein içeriğiyle daha uzun süre tok hissetmenizi de sağlar. Hazır olanlar yerine, evde kakaoyla yapmayı deneyebilirsiniz. Eklenmiş şeker ve şurup olmadan sıcak çikolata sağlıklı bir atıştırmalık olabilir.



Kuru yemiş



Televizyon karşısında tüketilen kuruyemişlerin miktarı genelde gözden kaçabiliyor. Vücutta her şeyin fazlası yağ olarak depolanıyor. Ara öğün için

10 badem, 10 fındık veya 2-3 tam ceviz yeterli olacaktır. Size önerim, yiyeceğiniz miktar kadarını küçük tabaklara koyun ve o şekilde tüketin.

Eğer gün içinde tüketecekseniz, kendinize mini atıştırmalık poşetleri de hazırlayabilirsiniz. Böylelikle kalori hesabı yapılmış, sağlıklı atıştırmalıklarınızı, her zaman elinizin altında bulabilirsiniz.









Fındık/fıstık ezmesi



Fındık ve fıstık ezmesi, diyetlerin tabu yiyecekleri gibi görünse de aslında sağlıklı hazırlandığında ve porsiyonuna dikkat edildiğinde, diyetinizi renklendirebilir.

Fındık/fıstık ezmesi, tatlı isteğinizi bastırmaya yardımcı olmanın yanı sıra sağlıklı yağlar, antioksidanlar ve E vitamini de içerir.



Ara öğünde meyve ve şekersiz fıstık/fındık ezmesi ikilisini deneyebilirsiniz. Şekersiz fıstık/fındık ezmesinin nasıl yapıldığı hakkında fikre ihtiyacınız varsa, Dilara Koçak YouTube kanalımdaki tariflerime göz atabilirsiniz.





Kestane









Kış denince akla ilk gelen atıştırmalıklardan biri de kestane oluyor. Kestane, başta nişasta olmak üzere iyi kalitede sindirilebilen lifli bir karbonhidrat kaynağıdır. Bu nedenle ekmek yerine geçen besinler arasındadır. Yaklaşık 3-4 kestane, bir dilim ekmeğe eşittir. B1, B2, B3, B6 gibi B grubu vitaminlerini, kalsiyum, demir, magnezyum ve bakır gibi mineralleri de içerir. Ortalama bir kestane 20 kalori diyebiliriz. Ben öğleden sonra tok tutan ve spor öncesi ara öğün olarak haftada birkaç kez bir bardak sütle 4-5 kestane yemeyi çok seviyorum.