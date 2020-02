Kışa hareket katın

Kış mevsimi, bahar ve yaz aylarına göre hareketin çok daha fazla azaldığı dönemler oluyor. Eğer siz de soğuk havayı bahane ederek egzersizi ihmal ediyorsanız, yalnız değilsiniz. Birçok kişi kışın egzersiz konusunda motivasyon eksikliği yaşıyor. Azalan hareket, hem fizyolojik hem de psikolojik olarak bireyleri etkiliyor.



Çalışmalara göre egzersiz mutlu ediyor



Kış yorgunluğu, hatta kış depresyonu diye bir gerçek var. Bu dönemde yazın çok rahatlıkla yaptığınız birçok şey için yeterli enerjiyi bulamayabilirsiniz. Havalarla değişmeye başlayan hormonlar, azalan serotonin seviyesi daha depresif ve mutsuz, artan melatonin de daha uykulu hissetmeye sebep olabiliyor. Tüm bu değişimler de iştah artışına yol açıp, kilo alımına neden olabiliyor.



Araştırmalar kış aylarında güneşlenme süresi azaldığı için, melatonin seviyesinin yaza göre daha yüksek olduğunu ve bu durumunda dış depresyonuyla ilişkili olabileceğini düşünüyor. Bu sebeple güneşten faydalanabileceğiniz saatlerde temiz hava almak ve sizi mutlu eden aktiviteler yapmak önemli. Bunların yanı sıra egzersiz de enerjinizi yükselten en mühim maddelerden biri...



Unutmayın ki egzersiz hem bağışıklık hem de dolaşım sisteminizi destekler. Düzenli egzersiz, mutluluk hormonu olarak bilinen endorfinin salgılanmasına da yardımcı olur.



Çalışmalar, depresyon geçiren kişilerin haftada dört gün, 30 dakika yürümelerinin, ruh hallerini geliştirdiğini gösteriyor.









Kilo almayı tetikleyebilir



Yaz aylarında ideal kilonuzdayken her kış tartıdaki rakama birkaç kilo ekleniyorsa, bu durum hareket azlığından kaynaklanıyor olabilir. Soğuk havada evde geçirilen süre artıyor, açık hava yürüyüşleri ve egzersiz azalıyor. Aktif yaz aylarından sonra kışın bu sakin temposu, azalan hareketle metabolizmanızın yavaşlamasına neden olabiliyor. Dolayısıyla yedikleriniz aynı bile olsa, hareketinizin azalması kilo almanıza yol açabilir.









Soğuk havada spor yapın



Soğuk hava egzersiz yapmanızı engelliyor mu?



O zaman bu satırları okumanız gerekiyor. Soğuk havada yapılan çalışmaların kalp kaslarının güçlenmesine yardımcı olduğunu gösteren çalışmalar var. Üstelik kışın egzersiz, hastalanmanızı da önleyebilir.



Her gün yürüyen insanlar, hareketsiz olanlara oranla yüzde 25 daha az soğuk algınlığına yakalanıyor. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz yoksa, soğuk havayı artık bahane etmekten vazgeçin ve temiz havanın keyfini çıkarmaya başlayın.









Su içmeyi ihmal etmeyin



Kış aylarında beslenmeyle ilgili yapılan en büyük hatalardan biri de su tüketiminin azalması. Soğuk havada su içmek aklımıza gelmiyor, haklısınız oysa ki sıvı ihtiyacımız değişmiyor. Dolayısıyla kışın da her gün en az 2-2.5 litre su içmek, metabolizmanın daha sağlıklı çalışabilmesi için çok önemli.



Yetersiz sıvı alımı, gün içinde enerjinizin düşmesine ve iştahınızı doğru yönetememenize neden olabilir. Bu durum da açlık--susuzluk birbirine karışabilir ve aç olmadığınız halde kendinizi yemek yerken bulabilirsiniz. Su içmeyi unutuyorsanız, gün içinde kendinize mini



hatırlatma notları koyabilir ve mobil uygulamalardan destek alabilirsiniz.



Suyunuzu meyvelerle renklendirerek, içme isteğinizi de artırabilirsiniz. Kışın limonlu ve narlı su benim favorilerimden...