Dinçel’den ‘Hayyam’

Salih Dinçel’in dördüncü müzik çalışması ‘Hayyam’, dinleycilerle buluştu. Albümdeki şarkıların sözleri İranlı ünlü filozof ve matematikçi Ömer Hayyam’a, müzikler Dinçel’e, düzenlemeler ise Şuayip Yeltan’a ait. Projenin mentatif bir dünya albümü olduğunu belirten Dinçel, “Hayyam’ın yaşam sevinci içeren, dünya hayatına dönük farkındalık yarattığını düşündüğüm rubailerini yaşatmak istedik. Dinleyicide tek ve bütün bir duygu yansıtacak. Hayalim, bu albümün bir gün tiyatro, dizi veya filmlerde yer alıp izleyicilerle buluşması” dedi.