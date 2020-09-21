MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Dinçel’den ‘Hayyam’
21.09.2020 - 07:00 |

Dinçel’den ‘Hayyam’

Salih Dinçel’in dördüncü müzik çalışması ‘Hayyam’, dinleycilerle buluştu.

Dinçel’den ‘Hayyam’
ABONE OL

Salih Dinçel’in dördüncü müzik çalışması ‘Hayyam’, dinleycilerle buluştu. Albümdeki şarkıların sözleri İranlı ünlü filozof ve matematikçi Ömer Hayyam’a, müzikler Dinçel’e, düzenlemeler ise Şuayip Yeltan’a ait. Projenin mentatif bir dünya albümü olduğunu belirten Dinçel, “Hayyam’ın yaşam sevinci içeren, dünya hayatına dönük farkındalık yarattığını düşündüğüm rubailerini yaşatmak istedik. Dinleyicide tek ve bütün bir duygu yansıtacak. Hayalim, bu albümün bir gün tiyatro, dizi veya filmlerde yer alıp izleyicilerle buluşması” dedi.

20 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni20 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘YILDIZ’LI PROGRAM

‘YILDIZ’LI PROGRAM

Sosyal medyadan sosyal çağrı!

Sosyal medyadan sosyal çağrı!

‘Eskisi gibi olalım’

‘Eskisi gibi olalım’

Başarıya kenetlendiler

Başarıya kenetlendiler

Sıradaki Haber