DoÄŸa Rutkayâ€™dan kÄ±zÄ± Pirayeâ€™ye ayna mesajÄ±

Kerimcan Kamal ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten ikiz Ã§ocuk sahibi olan DoÄŸa Rutkay Kamal, Instagram hesabÄ± Ã¼zerinden bebekleriyle olan maceralarÄ±nÄ± takipÃ§ilerine aktarÄ±yor.

Onlara dair Ã§ok sayÄ±da paylaÅŸÄ±ma imza atan DoÄŸa Rutkay son olarak kÄ±zÄ± Pirayeâ€™ye aynalar konusunda verdiÄŸi Ã¶ÄŸÃ¼tlerle Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.

BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncu kÄ±zÄ±nÄ±n ayna Ã¶nÃ¼ndeyken gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir karesini paylaÅŸtÄ± ve ÅŸunlarÄ± yazdÄ±:

â€˜Evet kÄ±zÄ±m aynalar guÌˆzeldir bize kendimizi goÌˆsterir zaman zaman kusurlarÄ±mÄ±zÄ± hatÄ±rlatÄ±r cÌ§ok ciddiye almamak lazÄ±m ama yine de cÌ§uÌˆnkuÌˆ, insan zaten kusurlarÄ±yla guÌˆzeldir â€¦ IÌ‡nsanlar ne der nasÄ±l goÌˆruÌˆnuÌˆyorum diye degÌ†il kendi gelisÌ§imini kendinde sevdigÌ†in sevmedigÌ†in yerlerini iyi tanÄ± diye aynalar var bence, isÌ§e olumlu tarafÄ±ndan bakmak lazÄ±m. ZamanÄ± gelince detaylarÄ± konuÅŸuruz. Kendini sev kendine iyi bakâ€¦ Seni seviyorum cÌ§icÌ§egÌ†imâ€¦â€™Â

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