Düğün seneye

Barış Arduç ve Gupse Özay, dün Çeşme Luce Design Hotel’de dünyaevine girdi. Koronavirüs salgını sebebiyle tarihi erkene çeken çiftin nikahını Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran kıydı. Sadece iki yakın arkadaşlarının şahitliğinde “Evet” diyen ikili, “Dizi, film derken kısmet olmadı. Aslında düğün seven insanlar değiliz. Aile büyüklerimizi riske atmayı istemedik. Kısmetse önümüzdeki yaz düğün yapacağız” dedi.