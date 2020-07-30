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30.07.2020 - 07:00 | | DENİZ BOY

Düğün seneye

Barış Arduç ve Gupse Özay, dün Çeşme Luce Design Hotel’de dünyaevine girdi.

Düğün seneye
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Barış Arduç ve Gupse Özay, dün Çeşme Luce Design Hotel’de dünyaevine girdi. Koronavirüs salgını sebebiyle tarihi erkene çeken çiftin nikahını Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran kıydı. Sadece iki yakın arkadaşlarının şahitliğinde “Evet” diyen ikili, “Dizi, film derken kısmet olmadı. Aslında düğün seven insanlar değiliz. Aile büyüklerimizi riske atmayı istemedik. Kısmetse önümüzdeki yaz düğün yapacağız” dedi.

Emektar Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgiSilivri'de eşiyle birlikte pazar alışverişine çıkan Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir'e esnaf yoğun ilgi gösterdi.
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Cadde Yazarları

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