37 yaşındaki Sinan Akçıl, 2009-2010 arasında aşk yaşadığı Hadise’yle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Akçıl; Hadise ve ablasıyla ilgili şunları söyledi;

"Kötülük.com. Benim zamanında söylediğim her şey bir bir çıkıyor. O kimseyle anlaşabilecek yapıda biri değil, büyük olan. Aileden birisinin menajerliğini yapmasını doğru bulmuyorum. Bir şekilde o karşılıksız sevginin içine para girmeye başlıyor. 'Düm Tek Tek' ile ona en büyük kıyağı yaptım"