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06.03.2020 - 14:54 |

'Düm Tek Tek ile ona en büyük kıyağı yaptım'

Şarkıcı Sinan Akçıl, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Akçıl, eski sevgilisi Hadise'yle ilgili bomba açıklamalarda bulundu.

'Düm Tek Tek ile ona en büyük kıyağı yaptım'

37 yaşındaki Sinan Akçıl, 2009-2010 arasında aşk yaşadığı Hadise’yle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Akçıl; Hadise ve ablasıyla ilgili şunları söyledi;

"Kötülük.com. Benim zamanında söylediğim her şey bir bir çıkıyor. O kimseyle anlaşabilecek yapıda biri değil, büyük olan. Aileden birisinin menajerliğini yapmasını doğru bulmuyorum. Bir şekilde o karşılıksız sevginin içine para girmeye başlıyor. 'Düm Tek Tek' ile ona en büyük kıyağı yaptım"

Düm Tek Tek ile ona en büyük kıyağı yaptım

 

 

 

 

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