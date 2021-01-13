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13.01.2021 - 07:00 | | YÜKSEL KOÇ-DHA

Duruşması ertelendi

Kız arkadaşı Burcu Yılmaz’ı darp ettiği gerekçesiyle yedi ayrı suçtan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Rubato’nun solisti Özer Arkun’un yargılanmasına başlandı.

Duruşması ertelendi
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İddiaları kabul etmeyen ve savunmasını yapan şarkıcı, evlilik hazırlığı yaptığı Yılmaz’la tartıştıklarını ve istem dışı hareketle burnunun kanamasına neden olduğunu söyledi. Mahkemenin talebi üzerine Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde talimatla ifade veren Yılmaz ise, şikayetinin devam ettiğini belirtti. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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