Duruşması ertelendi

İddiaları kabul etmeyen ve savunmasını yapan şarkıcı, evlilik hazırlığı yaptığı Yılmaz’la tartıştıklarını ve istem dışı hareketle burnunun kanamasına neden olduğunu söyledi. Mahkemenin talebi üzerine Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde talimatla ifade veren Yılmaz ise, şikayetinin devam ettiğini belirtti. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.