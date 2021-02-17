Ebru Destan kimdir, kaç yaşında? Ebru Destan filmleri ve albümleri...

Ebru Destan kimdir sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan sonrasında kariyerine oyunculuk ve şarkıcılık yaparak devam etmiştir. İlk albümünü 2005 yılında çıkaran Ebru Destan sonrasında 2007 ve 2008 yıllarında iki albüm daha çıkarmıştır. Birçok dizi ve filmde rol alan Ebru Destan 2011 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katılmıştır. İşte Ebru Destan hakkında bilinmeyenler...

EBRU DESTAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ebru Destan, (d. 24 Eylül 1977, İzmir) Türk şarkıcı, oyuncu ve eski manken.

Manken olarak çalışma hayatına başlayan Ebru Destan, mankenliği bıraktıktan sonra şarkıcılığa başladı. Sözümü Yemedim adlı ilk albümünü, 2005 yılında Seyhan Müzik etiketiyle çıkardı. Albümün adı; yıllar önce bir albüm çıkaracağını söylemesine rağmen, bir türlü albümü çıkaramamasına bir göndermedir. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağladı. İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı.

Albümde yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü. 2017 yılında uzun bir aradan sonra oyunculuğa geri döndü ve Cennet'in Gözyaşları dizisinde "Özlem" karakterini canlandırdı.

Albümleri

Sözümü Yemedim (2005)

Ayrılık Soğuk İklim (2007)

3 Vakte Kadar (2008)

Filmografi

Cennet'in Gözyaşları (2017 - 2018) Özlem

Yahşi Cazibe (TV Dizisi) (2010) (Konuk oyuncu)

Para=Dolar (2008)

Teberik Şanssız (2005)

Aliye (TV Dizisi) (2004) (Konuk Oyuncu)

Hayat Bilgisi (TV Dizisi) (2003) (Konuk Oyuncu)

Yeni Hayat (TV Dizisi) (2001)

Aşkına Eşkıya (TV Dizisi) (2001)

Abuzer Kadayıf (2000)

Canlı Hayat (TV Filmi) (2000)

Zor Hedef (TV Dizisi) (2000)

Onun Dünyası (2000)

Kurt Kapanı (TV Dizisi) (2000)

Kimsecikler (TV Dizisi) (1999)

Ayşecik (TV Dizisi) (1999) (Mısra)

Baba (TV Dizisi) (1999)

Şampiyon (TV Filmi) (1999)

Hesabım Bitmedi (TV Dizisi) (1998)

Unutabilsem (TV Dizisi) (1998)

İlişkiler (TV Dizisi) (1997)

Can Ayşecik (TV Dizisi) (1997)

Bu Sevda Bitmez (TV Dizisi) (1996)

Mahallenin Muhtarları (TV Dizisi) (1992)