Ebru Polat'tan corona virüs fırsatçılarına küfürlü video!

Şarkıcılığın yanı sıra kozmetik firması da olan Ebru Polat, marketlerde ve eczanelerde ürün fiyatlarının artmasına Instagram hesabından video yayınlayarak tepki gösterdi.

Polat, yayınladığı videoda, "Hayretle okuyorum, esefle acıyorum. Dün 2 TL olan makarna bugün nasıl 18 TL oluyor? Size yazıklar olsun. İnsanlar bu panik halinde bir de sizden mi darbe yesin. Terbiyesiz, ahlaksızlar... Koyun can derdinden kasap et derdinde Allah'ın belaları... Bunları yapan market zincirleri umarım tez vakitte kapanırsınız ya da s.ktirin gidin ülkemizden... İğrençsiniz siz ya... İnsanların zaten durumu yok bir de siz fiyatlarınızı mı arttırıyorsunuz? Bazı eczanelerde öyle... Bulursam hepinizi tek tek ifşalayacağım. Hepiniz halkın üzerinden mi geçineceksiniz terbiyesizler" dedi.