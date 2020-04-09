Ece Erken evli sevgilisinden ayrıldı!

Evli ve iki çocuk babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı için eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken’in, sevgilisinin arabalarının yan aynalarını parçaladığı video ortaya çıktı. Bu nedenle sunucusu olduğu magazin programından ayrılan Erken, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

“HATAMDAN DÖNDÜM”

Ece Erken, “Herkes kendi önünü süpürsün. Ben hatalıydım hatamdan döndüm. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi. Bence aynaya bakın kendinizden utanın” ifadelerini kullandı.



