Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu barıştı mı?

Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz yıl haziranda eşinden boşanırken. Erken ise önceki ay ilişkilerinin bittiğini duyurmuştu.

İkili hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, aralarındaki buzları erittiği ve tekrar barıştığı öne sürüldü.