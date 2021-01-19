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HaberlerMagazin Haberleri Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu barıştı mı?
19.01.2021 - 09:59 |

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu barıştı mı?

Sunucu Ece Erken ile Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikilinin, yeniden bir araya geldiği konuşuluyor.

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu barıştı mı?
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Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz yıl haziranda eşinden boşanırken. Erken ise önceki ay ilişkilerinin bittiğini duyurmuştu.

İkili hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, aralarındaki buzları erittiği ve tekrar barıştığı öne sürüldü.

Magazin Haberleri Bülteni (19 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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