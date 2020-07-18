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HaberlerMagazin Haberleri Editörün seçtikleri
18.07.2020 - 07:00 |

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Gökkuşağı etkisi

Revlon, filme özel olarak çıkardığı Wonder Woman tasarımlı makyaj koleksiyonunu beğeniye sunuyor. Koleksiyonda ColorStay Likit Eyeliner, Super Lustrous ruj çeşitleri ve Ultra HD Matte Lip Mousse gibi ürünler yer alıyor.

Güneş kalkanı

Nerolinn Sun Kiss Güneş Kremi, güneş ışınlarını tamamen bloke etmeden içeriğindeki aromatik yağlar ile bronzlaşmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca E ve B5 vitaminleriyle cildinizi hem nemlendiriyor hem de yaşlanmaya karşı koruma sağlıyor.

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Spor tutkunlarına!

Decathlon’da eğlence dolu bir yaz geçirmeniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler bir arada! Su sporları, doğayla baş başa bir tatil için kamp ürünleri, plajda eğlenerek formda kalmak isteyenler için pek çok ürün, çocuklar-yetişkinler için UV korumalı kıyafetler ve daha fazlası mağaza ile online platformda...

Yaz fırsatı

Desa, ayakkabı, çanta, aksesuar ve deri giyim koleksiyonlarında seçili ürünlerde yüzde 60’a ek olarak ikinci üründe ekstra yüzde 50 indirim uyguluyor. Marka, yaz alışverişlerinde kaliteden vazgeçmeyen modaseverlerin gardıroplarına davetiye çıkarıyor.

Bahçe modası

Siesta’nın yeni sezon ürünleriyle yaz aylarını keyifli ve konforlu hale getirebilirsiniz. Teraslar, havuzlu yazlık evler ve mekanlara yönelik tasarladığı, özel file kumaştan üretilmiş Pacific şezlonglar, gizli tekerleği sayesinde kolay taşınırken, kullanım rahatlığı sunuyor.

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.
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Cadde Yazarları

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