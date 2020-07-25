Editörün seçtikleri

Tropik esintiler

Doğanın enerjisinden ilham alarak koleksiyon sunan Cacharel, yaz stilinde tropik esintiler taşıyan desenlerle farklı renk tonlarını kombinledi. Yeşil ve maviyi harmanlayarak mevsimin ferahlığını hissettiren tasarımlar, çabasız şıklık hedefliyor.

Son trendler

Ev alışverişini keyfe dönüştüren Linens, ev tekstili ve dekorasyon sevenleri, sezonun birbirinden renkli ürünlerinde geçerli indirim fırsatıyla buluşturuyor. Trend ürünleri tek bir çatı altında sunan marka, farklı tarzlara hitap ediyor.











Gündüzden geceye

Trendyol, yaz tatili ve düğünler için ihtiyaçları karşılamanın adresi oldu. Müşterilerin aradıkları tüm ürünler için uygun fiyat ve marka çeşitliliği sunan sitenin satış verilerine göre haziran ayında tüketicilerin sepetlerinde en çok yer alan ürünler sırasıyla tişört, elbise, sneaker, şort, gömlek ve terlik oldu.











Her daim bakımlı

Sephora’nın renkli ve özgür dünyasında bulunan far paletinden cilt bakım setine kadar içeriklerindeki kitler, iddialı bir yaz vadediyor. Her ihtiyaca uygun seçkiler, bakımlı kadınların çantalarının ayrılmaz bir parçası durumunda...

Bayram coşkusu

H&M, tüm aile bireylerinin seveceği şık ve rahat koleksiyonlarla dikkat çekiyor. Bebek-çocuk ürünlerinde tamamen sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen ve pamuktan üretilen kıyafetlerle, doğayı korurken bayram stilinizle de beğeni toplayabilirsiniz.