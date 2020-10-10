Editör'ün seçtikleri

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10.10.2020 - 07:00 |

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Jean tutkunlarına

Boyner ile özgün stiliyle bilinen Derin Mermerci, iş birliği yaptı. Seçili Boyner mağazaları ve online satışta yer alan denim ağırlıklı seçkiler, rahat ve özgüvenli parçalar Mermerci’nin stilini yansıtıyor. DM X Boyner Koleksiyonu, işlevselliğin önem kazandığı bugünlerde kadınlara hem stil sahibi hem de rahat bir görünüm sunuyor.

Editörün seçtikleri

Avantajlı alışveriş

Şehre dönüş yaptığımız ve makyajda sonbahar renklerinin öne çıktığı bugünlerde makyaj tutkunlarına bekledikleri müjde Flormar’dan geldi. 9-11 Ekim tarihlerinde mağazalarda ve flormar.com.tr’de seçili ürünlerde yüzde 50’ye varan indirim makyajseverleri bekliyor.

Editörün seçtikleri

Teknolojik seçim

Hem ebeveynlerin hem de doktorların rahatça kullanabileceği, ‘Wee Baby Temassız Ateş Ölçer’, Japon algılama sistemiyle çocuğun ateşini vücuda temas etmeden hızlı ve rahat bir şekilde ölçmenize yardımcı... Alından 3-5 cm. uzaklıktan ölçüm yapan ürün, bir saniye gibi kısa bir sürede en doğru sonucu vererek müdahale gerektiren durumlarda hızla hareket edilmesini sağlıyor.

Editörün seçtikleri

Sağlıklı içerik

Fuer Kozmetik markası Natura Keratin, sağlıkla parlayan saçlar için sülfat, paraben, SLS ve alkol gibi zararlı kimyasallar içermeyen, yüzde 95 bitkisel içeriğe sahip ürünler sunuyor. Kuru, cansız ve mat görünen saçlar için özel olarak üretilen organik içerikli ‘Natura Keratin Sülfatsız Şampuan’, yıpranmış saçı kirden arındırıyor.

Editörün seçtikleri

Sade ve yalın

Şişecam’ın global tasarım markası Nude, yaşamın kendisinden esinlenen şık tasarımlarıyla sofralarınıza ve ev dekorasyonunuza dokunuş yapıyor. Doğanın güzelliğinden ilham alan minimalist tasarımların, yalın şıklığın, zamansızlığın, kıvrımlı formların, geometrik şekillerin, kreatif ve deneysel parçaların ön plana çıktığı koleksiyonlarla zevkinize göre seçim yapabilirsiniz.

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Çağla Şıkel kız çocuk istiyor! Yumurtasını dondurmuşEmre Altuğ’la evliliğinden iki erkek çocuğu olan manken Çağla Şıkel, kız çocuk sahibi olabilmek için yumurtasını dondurduğunu açıkladı.
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Cadde Yazarları

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