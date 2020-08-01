Ege: Üçüncü kitabımı yazdım

Pandemi döneminde boş durmayıp üçüncü kitabını yazdığını belirten Ege, "Boş durmadım, üçüncü kitabı yazdım bu dönemde. İki yıl aradan sonra albüm yaptım o da beni mutlu etti. Hep kendimize yatırım yaptık, hiç boş durmadık. Kitabın biri kediyi anlatıyor içinde başka bir hikaye var" dedi.

Antalya'da sahne alacağını ve sahneleri özlediğini dile getiren Ege, "Geçen ay başladık konserlerimize, tabii ki özledik ama pandemi sürecinde de eğlenilmiyor. Ayağa kalkmak, dans etmek yasak, neredeyse alkışlamak yasak olacak. 'Bu şartlarda bu kadarı da iyi' diyoruz. İnsanın moral kondisyonu hayatta tutan en önemli şey. Umudun olduğu sürece, moralin yerinde olduğu sürece devam ediyorsun çalışmaya, üretmeye ve yaşamaya" ifadelerini kulandı.