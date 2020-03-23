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HaberlerMagazin Haberleri Emrah’tan annesine: Seni ayakta alkışlıyorum
23.03.2020 - 09:18 |

Emrah’tan annesine: Seni ayakta alkışlıyorum

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, sosyal medya hesabından annesi Ayten Hanım'la yaptığı telefon görüşmesini paylaştı.

Emrah’tan annesine: Seni ayakta alkışlıyorum

Corona virüs tedbirleri kapsamında evde olan Emrah, önceki akşam kandil vesilesiyle annesi Ayten Hanım'ı aradı. Ünlü şarkıcı, annesi ile yaptığı kandil görüşmesini videoya aldı ve takipçileriyle paylaştı.

Ayten Hanım’dan evde kalmasını rica eden ve bu konudaki hatırlatmalarını yapan Emrah, paylaştığı videoya, "Bana 'kesinlikle dışarıya çıkmam' dedi, bravo annem seni ayakta alkışlıyorum” notunu düştü.

Magazin Haberleri Bülteni (23 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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