Enis Arıkan: Yeni film için start verdik

Yeni sinema filmi için start verdiklerini belirten Enis Arıkan, "Çekimlere başladık. Uzun zamandır çalışmadığım için bu ortamı çok özlemişim. Ekip, set çalışanları harika bir çalışma ortamı var. Set sonrası Aslı ile beraber akşam yemeğine çıktık" açıklamasında bulundu.