29.08.2020 - 11:04 |
Enis Arıkan: Yeni film için start verdik
Oyuncu Enis Arıkan, önceki gün yakın dostu ve aynı zamanda menajeri olan Aslı Kızmaz ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Yeni sinema filmi için start verdiklerini belirten Enis Arıkan, "Çekimlere başladık. Uzun zamandır çalışmadığım için bu ortamı çok özlemişim. Ekip, set çalışanları harika bir çalışma ortamı var. Set sonrası Aslı ile beraber akşam yemeğine çıktık" açıklamasında bulundu.
Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.