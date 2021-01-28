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28.01.2021 - 10:21 |

Eren Vurdem’den 'Sadakatsiz'e veda

Kanal D ekranlarının çarşamba akşamlarına damga vuran 'Sadakatsiz’ dizisinde senaryo gereği bir veda yaşandı. Eşini defalarca aldatmasıyla sosyal medyada da tepki çeken 'Mert' karakterini canlandıran Eren Vurdem, diziye veda ettiğini duyurdu.

Eren Vurdem’den 'Sadakatsiz'e veda
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'Doctor Foster' dizisinden uyarlama olan 'Sadakatsiz'de 'Mert' karakterini canlandıran Eren Vurdem, sevilen yapıma veda ettiğini duyurdu.

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili ve değerli izleyicilerimiz, hikaye gereği orijinalinde olduğu gibi Mert karakterine veda ediyoruz... Umarım bu karakterle insanların içine ve düşüncelerine ayna tutup olanlarda bir farkındalık hissettirmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Bu işimde de beni yalnız bırakmadınız, iyi ki varsınız. Tüm ekip ve yapım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başka hikayelerde, en yakın zamanda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın'' ifadelerini kullandı.

Eren Vurdem’den Sadakatsize veda

Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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