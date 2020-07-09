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09.07.2020 - 16:22 |

Ertuğrul Gazi'yi oynayacak isim belli oldu

ATV'nin iddialı dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için çekim hazırlıkları yapılıyor

Ertuğrul Gazi'yi oynayacak isim belli oldu
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Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakterinin yaşlılığını, Kuruluş Osman'da kimin canlandıracağı uzun zamandır merak konusuydu.

Rol için usta aktör Ediz Hun'un da adı geçmişti. Tv100'ün haberine göre, Kuruluş Osman'ın yapım şirketi Ertuğrul Gazi rolü için bir döneme damga vuran Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Tamer Yiğit ile imza aşamasına geldi.

Magazin Haberleri Bülteni (9 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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