Ertuğrul Gazi'yi oynayacak isim belli oldu

Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakterinin yaşlılığını, Kuruluş Osman'da kimin canlandıracağı uzun zamandır merak konusuydu.

Rol için usta aktör Ediz Hun'un da adı geçmişti. Tv100'ün haberine göre, Kuruluş Osman'ın yapım şirketi Ertuğrul Gazi rolü için bir döneme damga vuran Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Tamer Yiğit ile imza aşamasına geldi.