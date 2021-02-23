MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Esra Dermancıoğlu 'Çukurova'dan ayrılıyor mu?
23.02.2021 - 15:01 |

Esra Dermancıoğlu 'Çukurova'dan ayrılıyor mu?

'Bir Zamanlar Çukurova'da Esra Dermancıoğlu tarafından canlandırılan Behice karakterinin, iki bölüm sonra diziye veda edeceği ortaya çıktı.

Esra Dermancıoğlu 'Çukurova'dan ayrılıyor mu?
ABONE OL

ATV'nin üçüncü sezonuyla ekranlara gelen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha yaşanacak. 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Hünkar'ın ölümüne sebep olan 'Behice', diziden ayrılıyor. Dermancıoğlu, iki bölüm sonra diziye veda edecek.

Bu sezon başrol oyuncuları Vahide Perçin ve Uğur Güneş'in veda ettiği dizinin kadrosuna, Furkan Palalı ve Hande Soral dahil olmuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (23 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Aprilia Gresini MotoGP Takımı'nın patronu koronavirüsten öldü

Aprilia Gresini MotoGP Takımı'nın patronu koronavirüsten öldü

Gaziantep, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet