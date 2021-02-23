Esra Dermancıoğlu 'Çukurova'dan ayrılıyor mu?

ATV'nin üçüncü sezonuyla ekranlara gelen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha yaşanacak. 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Hünkar'ın ölümüne sebep olan 'Behice', diziden ayrılıyor. Dermancıoğlu, iki bölüm sonra diziye veda edecek.

Bu sezon başrol oyuncuları Vahide Perçin ve Uğur Güneş'in veda ettiği dizinin kadrosuna, Furkan Palalı ve Hande Soral dahil olmuştu.