MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ferdi Tayfur: Doktor böbrek nakli önerdi
17.04.2020 - 11:01 |

Ferdi Tayfur: Doktor böbrek nakli önerdi

Usta sanatçı Ferdi Tayfur (74), yaşadığı sağlık sorunlarını ilk kez anlattı.

Ferdi Tayfur: Doktor böbrek nakli önerdi

Kral FM’de Gezegen Mehmet’in programına katılan Ferdi Tayfur, "Böbreklerimde rahatsızlık vardı. Bu rahatsızlığım ilerledi. Ben farkında değildim. Bir gün tansiyonu ölçtüler 18 çıktı. Derhal doktora götürdüler beni. Problemi öyle öğrendim. Bir kaç defa nefes darlığı geçirdim. Direk hastaneye gittim. Doktor arkadaşım diyalize bağlanmam gerektiği söylendi. Ben ilk başta diyalizden korktum. Şimdi diyalize bağlanıyorum ve gayet iyiyim. Böbrek nakli öneriyorlar. Nakille ilgili bir girişimde henüz bulunmadım" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘İyi niyetin armağanı’

‘İyi niyetin armağanı’

Sağlıkçılar için mutfağa girdiler

Sağlıkçılar için mutfağa girdiler
Virüs sıcaklığı kaybettirdi

Virüs sıcaklığı kaybettirdi

Moral için...

Moral için...

Sıradaki Haber