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13.03.2020 - 15:54 |

Ferhat Göçer konserlerini erteledi

Şarkıcı Ferhat Göçer, 'Aldırma Gönül' projesiyle Türkiye turnesine başlamış, birçok ili dolaşmıştı. 15 Mart itibariyle Avrupa turnesine gidecek olan olan Göçer, corona virüs nedeniyle tedbir aldı.

Ferhat Göçer konserlerini erteledi

Önümüzdeki hafta Londra'da vereceği konser ile Avrupa ve Amerika turnesinin ilk ayağını gerçekleştirecek olan Ferhat Göçer, tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgını nedeniyle 25 konserini erteledi. Ertelenen konserler, eylül ve ekim aylarında gerçekleştirilecek.

 

 

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