Ferhat Göçer konserlerini erteledi

Önümüzdeki hafta Londra'da vereceği konser ile Avrupa ve Amerika turnesinin ilk ayağını gerçekleştirecek olan Ferhat Göçer, tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgını nedeniyle 25 konserini erteledi. Ertelenen konserler, eylül ve ekim aylarında gerçekleştirilecek.