Ferhat Göçer’den yeni şarkı: Çocuklar Gibi

Ferhat Göçer, akustik formatta yaptığı 'Çocuklar Gibi' şarkısını sosyal medya hesabından "Gerek sağlık, gerek ekonomik, gerek psikolojik açıdan zor günler. Geçecek de nasıl geçecek bu günler? 'Evde kal' demesi kolay, bir damlacık bile olsa moral versin diyerek” duyurdu.

Ferhat Göçer’in youtube hesabından yayınlanan şarkının klibinin yönetmenliğini Ercan Şencan yaptı.