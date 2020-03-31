MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ferhat Göçer’den yeni şarkı: Çocuklar Gibi
31.03.2020 - 16:38 |

Ferhat Göçer’den yeni şarkı: Çocuklar Gibi

Corona virüs salgını sebebiyle iki haftadır eve kapanan Ferhat Göçer, sözü Sabahattin Ali’ye, müziği kendisine ait olan 'Çocuklar Gibi' şarkısını sevenleriyle paylaşarak bir sürprize imza attı.

Ferhat Göçer’den yeni şarkı: Çocuklar Gibi

Ferhat Göçer, akustik formatta yaptığı 'Çocuklar Gibi' şarkısını sosyal medya hesabından "Gerek sağlık, gerek ekonomik, gerek psikolojik açıdan zor günler. Geçecek de nasıl geçecek bu günler? 'Evde kal' demesi kolay, bir damlacık bile olsa moral versin diyerek” duyurdu.

Ferhat Göçer’in youtube hesabından yayınlanan şarkının klibinin yönetmenliğini Ercan Şencan yaptı.

Ferhat Göçer’den yeni şarkı: Çocuklar Gibi

Magazin Haberleri Bülteni (31 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Müzisyen Yıldıray Güz hayatını kaybetti

Müzisyen Yıldıray Güz hayatını kaybetti

Esra Dermancıoğlu'ndan corona mesajı

Esra Dermancıoğlu'ndan corona mesajı

'Evi fabrikaya çevirdik'

'Evi fabrikaya çevirdik'

‘Makas’ kliplendi

‘Makas’ kliplendi

Sıradaki Haber