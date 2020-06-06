Filiz Akın'dan 'çevreyi temiz tutalım' mesajı

Türk sinemasının önemli kadın oyuncuları arasında yer alan Filiz Akın, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim… Instagram üzerinden takipçileriyle etkileşim içerisinde olan Akın, Dünya Çevre Günü’yle ilgili bir video paylaştı ve çevre temizliğinin önemine değindi. Filiz Akın, gönderisinin altına ise şu notu yazdı: " Rüzgardan iyice kötüleşmiş sesimle... Bizi ileride daha da etkileyecek olan bir konuda...Virüsten, savaştan, tüm kötülüklerden arınmış bir dünya dileğiyle...İyi Akşamlar dilemek istedim..."