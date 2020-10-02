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02.10.2020 - 07:00 |

Final heyecanı

Binicilik dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları, 3-4 Ekim tarihlerinde final müsabakalarıyla son bulacak.

Final heyecanı
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Binicilik dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları, 3-4 Ekim tarihlerinde final müsabakalarıyla son bulacak. Kemer Country Club Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirilecek yarışmaların medya sponsorluklarını Radyo D ve Demirören Medya üstleniyor. Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olarak düzenlenecek heyecan dolu yarışmalar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırlayacak.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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