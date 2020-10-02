Final heyecanı

Binicilik dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları, 3-4 Ekim tarihlerinde final müsabakalarıyla son bulacak. Kemer Country Club Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirilecek yarışmaların medya sponsorluklarını Radyo D ve Demirören Medya üstleniyor. Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olarak düzenlenecek heyecan dolu yarışmalar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırlayacak.