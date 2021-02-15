• 15 Şubat 2021 - 11:51 • Son Güncelleme:
Arnold Schwarzenegger gençlere taş çıkarıyor
Kalbindeki sorun nedeniyle bıçak altına yatan 73 yaşındaki oyuncu Arnold Schwarzenegger, sağlığına kavuştu. Ünlü oyuncu, dün Venice Beach'te bisiklete binerken görüntülendi.
• 15 Şubat 2021 - 11:51 • Son Güncelleme:
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'Terminator 'serisiyle sinema tarihine geçen Arnold Schwarzenegger, geçip giden yıllara ve eskisi gibi olmayan sağlığına meydan okuyor.
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KALP AMELİYATI OLDU
Geçtiğimiz yılın ekim ayında kalp ameliyatı geçirdiğini sosyal medya sayfasından duyuran Arnold Schwarzenegger, aktif hayatına devam ediyor.
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SEVGİLİSİ EŞLİK ETTİ
Ameliyatla aort kapağı değiştirilen Schwarzenegger, önceki gün Venice Beach'te bisiklete binerken görüntülendi. 73 yaşındaki oyuncuya, 45 yaşındaki sevgilisi kız arkadaşı Heather Milligan da eşlik etti.
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KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Arnold Schwarzenegger, geçen yılın ekim ayında aort kapağının değiştiğini bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Operasyonun ardından kısa sürede sağlığına kavuşan oyuncu, tedavi olduğu Cleveland'a çevreyi gezmeye başlamış ve orada çektiği fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşmıştı.
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