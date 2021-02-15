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• 15 Şubat 2021 - 11:51 • Son Güncelleme:

Arnold Schwarzenegger gençlere taş çıkarıyor

Kalbindeki sorun nedeniyle bıçak altına yatan 73 yaşındaki oyuncu Arnold Schwarzenegger, sağlığına kavuştu. Ünlü oyuncu, dün Venice Beach'te bisiklete binerken görüntülendi.

• 15 Şubat 2021 - 11:51 • Son Güncelleme:
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'Terminator 'serisiyle sinema tarihine geçen Arnold Schwarzenegger, geçip giden yıllara ve eskisi gibi olmayan sağlığına meydan okuyor.

2KALP AMELİYATI OLDU

KALP AMELİYATI OLDU

Geçtiğimiz yılın ekim ayında kalp ameliyatı geçirdiğini sosyal medya sayfasından duyuran Arnold Schwarzenegger, aktif hayatına devam ediyor.

3SEVGİLİSİ EŞLİK ETTİ

SEVGİLİSİ EŞLİK ETTİ

Ameliyatla aort kapağı değiştirilen Schwarzenegger, önceki gün Venice Beach'te bisiklete binerken görüntülendi. 73 yaşındaki oyuncuya, 45 yaşındaki sevgilisi kız arkadaşı Heather Milligan da eşlik etti.

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Schwarzenegger'ın, ilerleyen yaşına ve kalp hastalığına rağmen gençlere taş çıkartacak hızda pedallara basması dikkat çekti.

5KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Arnold Schwarzenegger, geçen yılın ekim ayında aort kapağının değiştiğini bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Operasyonun ardından kısa sürede sağlığına kavuşan oyuncu, tedavi olduğu Cleveland'a çevreyi gezmeye başlamış ve orada çektiği fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşmıştı.

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Schwarzenegger, mesleki başarılarının yanı sıra bir dönem özel hayatıyla da gündemin ilk sıralarında yer almıştı. Ünlü oyuncu, Maria Shriver ile 20 yılı aşkın süre görünüşte mutlu bir evlilik sürdürdü. Ama gün geldi gerçek ortaya çıktı. Hem de bunu Schwarzenegger kendisi itiraf etti.

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"Terminatör" serisinin ünlü aktörü "Total Recall: My Unbelievably True Life Story" (Herşeyi Hatırlıyorum: Benim İnanılmaz Hayat Hikayem) adlı kitabında eşi Shriver ile birlikte gittikleri aile terapistine Mildred Baane ile birlikte olduğunu ve bu birliktelikten bir de çocuğu olduğunu söylediğini yazdı.

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Bu yasak ilişki, annesi Kennedy ailesinden gelen Maria Shriver ile Arnold Schwarzenegger'ın evliliğinin sonunu getirdi. Ünlü oyuncu, bir süredir Heather Milligan ile romantik bir ilişki yaşıyor.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / INSTAGRAM

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