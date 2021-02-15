Arnold Schwarzenegger gençlere taş çıkarıyor

Schwarzenegger, mesleki başarılarının yanı sıra bir dönem özel hayatıyla da gündemin ilk sıralarında yer almıştı. Ünlü oyuncu, Maria Shriver ile 20 yılı aşkın süre görünüşte mutlu bir evlilik sürdürdü. Ama gün geldi gerçek ortaya çıktı. Hem de bunu Schwarzenegger kendisi itiraf etti.