Bensu Soral: Altın bileziğim var

Güzel oyuncu, "Hiç öyle bir şey demedim ama öyle yazılmış. Beni soğuk bulan da sıcak bulan da var. Kişiye göre değişir hepimizde olduğu gibi. Herkesin bakışı farklı olduğu için yani çok önemli bir konu olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.