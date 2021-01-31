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SEÇKİN ŞENVARDAR
• 31 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Bensu Soral: Altın bileziğim var

İş insanı Hakan Baş ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Bensu Soral (29), alışverişe çıktığı Nişantaşı’nda erkek kardeşi Bedirhan Soral ile objektiflere takıldı.

SEÇKİN ŞENVARDAR
• 31 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Ablası Hande Soral’ın doğum günü için ona hediye baktıklarını söyleyen Bensu Soral, “Bugün alışveriş günü, ablamın doğum günü var. Ona hediyeler aldık” dedi.

2ARTI BİR MESLEĞİM VAR

"ARTI BİR MESLEĞİM VAR"

Güzel Sanatlar mezunu olduğunu ve koronavirüs pandemisi döneminde resim yeteneğini geliştirdiğini belirten Soral, oyunculuğun dışında ikinci mesleğinin resim yapmak olduğunu söyledi.

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Ünlü oyuncu, “Genelde evdeyim, arada böyle çıkıyoruz. Evde bol bol resim çiziyorum ve spor yapıyorum. Şimdilik hobi amaçlı ama ilerisini bilemeyiz. İnşallah sergi açmayı çok istiyorum. Her tarz yapıyorum; içimden ne geçerse, aklıma ne gelirse onu yapıyorum. Bir tarzım yok, sergi açmak için de ona ihtiyacım var, bir tarz oturttuktan sonra olur" şeklinde konuştu.

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Soral, "Eğitimini aldım bu işin, zaten güzel sanatlar üniversitesinde okudum. Oyunculuk olmasa bile artı bir mesleğim var. Altın bileziğim var, ikisi de sanatla ilgili” ifadelerini kullandı.

5SOĞUK BULAN DA SICAK BULAN DA VAR

"SOĞUK BULAN DA SICAK BULAN DA VAR"

Bensu Soral, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda "Dışarıdan beni soğuk buluyorlar" şeklinde basına yansıyan sözlerine katılmadığını açıkladı.

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Güzel oyuncu, "Hiç öyle bir şey demedim ama öyle yazılmış. Beni soğuk bulan da sıcak bulan da var. Kişiye göre değişir hepimizde olduğu gibi. Herkesin bakışı farklı olduğu için yani çok önemli bir konu olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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HABER: SEÇKİN ŞENVARDAR / MİLLİYET

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