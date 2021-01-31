SEÇKİN ŞENVARDAR
• 31 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Bensu Soral: Altın bileziğim var
İş insanı Hakan Baş ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Bensu Soral (29), alışverişe çıktığı Nişantaşı’nda erkek kardeşi Bedirhan Soral ile objektiflere takıldı.
SEÇKİN ŞENVARDAR
• 31 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Ablası Hande Soral’ın doğum günü için ona hediye baktıklarını söyleyen Bensu Soral, “Bugün alışveriş günü, ablamın doğum günü var. Ona hediyeler aldık” dedi.
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Ünlü oyuncu, “Genelde evdeyim, arada böyle çıkıyoruz. Evde bol bol resim çiziyorum ve spor yapıyorum. Şimdilik hobi amaçlı ama ilerisini bilemeyiz. İnşallah sergi açmayı çok istiyorum. Her tarz yapıyorum; içimden ne geçerse, aklıma ne gelirse onu yapıyorum. Bir tarzım yok, sergi açmak için de ona ihtiyacım var, bir tarz oturttuktan sonra olur" şeklinde konuştu.
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