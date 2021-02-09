Beyonce-Jay Z çifti görüntülenmekten kurtulamadı

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce ve rapçi eşi Jay Z, Malibu'da bir restoranda objektiflere takıldı. Tanınmamak için güneş gözlüğü takan çift, yine de gazetecilerden kaçamadı.
• 09 Şubat 2021 - 13:07 • Son Güncelleme:
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Amerikalı şarkıcı Beyonce ve eşi Jay Z, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla birlikte Malibu'daki bir restoranda buluştu.
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Etrafını saran korumaları arasında dostlarıyla akşam yemeği yiyen çift, tanınmamak için kendilerini güneş gözlükleriyle gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı.
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KAÇAMADILAR
Buluşmayı gizli tutmaya çalışan ikili, gazetecilerden kaçamadı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu süreçte nadir görüntülenen çift, uzun zaman sonra objektiflere böyle yansıdı.
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Ünlü şarkıcı Beyonce, en son eşi Jay Z, annesi Tina, büyük kızı Blue Ivy, ikizleri Rumi ve Sir ile birlikte tekne gezintisinde objektiflere takılmıştı.
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Gezinti bittikten sonra kızı Rumi'yi kucağına alan Beyonce, daha fazla görüntülenmemek için hızlıca evinin yolunu tutmuştu.
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Beyonce ile gerçek adı Shawn Corey Carter olan Jay Z, 2008 yılında evlendi. Çiftin ilk çocuğu Blue Ivy Carter, 2008 yılında dünyaya geldi. Üç yaşındaki ikizleri Sir ve Rumi ise 2017 yılında dünyaya gözlerini açtı.
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Beyonce, zorunlu karantina döneminde alerjisi olan kızları Blue ve Rumi için arıcılığa başladığını açıklamıştı.
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39 yaşındaki yıldız, "Beklenmedik olduğunu biliyorum ama iki arı kovanım var, gerçek arı kovanları. Bir süredir evimdeler. Yaklaşık 80 bin arım var ve her yıl yüzlerce kavanoz bal yapıyoruz" demişti.
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Dünyaca ünlü şarkıcı, arıcılığa kızlarının alerjilerini kontrol altına almayı hedeflediği için başladığını belirterek, "Kovanları kızlarım Blue ve Rumi için kurdum, ikisinin de çok kötü alerjileri var ve balın sayısız faydası var" demişti.
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Beyonce, karantina sürecinde ebeveynliğe yaklaşımının değişip değişmediği sorusuna, "Daha iyi bir dinleyici oldum. Blue çok zeki ve bir değişim olduğunun farkında. Bir ebeveyn olarak benim görevim sekiz yaşındaki birinin dünyasını olabildiğince olumlu ve güvenli tutmak için elimden geleni yapmak" cevabını verdi.