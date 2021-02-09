Beyonce-Jay Z çifti görüntülenmekten kurtulamadı

Beyonce, karantina sürecinde ebeveynliğe yaklaşımının değişip değişmediği sorusuna, "Daha iyi bir dinleyici oldum. Blue çok zeki ve bir değişim olduğunun farkında. Bir ebeveyn olarak benim görevim sekiz yaşındaki birinin dünyasını olabildiğince olumlu ve güvenli tutmak için elimden geleni yapmak" cevabını verdi.