Cansel Çördük, yaptığı photoshop'larla Bahar Candan'a benzetildi

Çördük'ün daha önce yaptığı paylaşımına, "Bana elbise shoplar mısın", "Herkes vücuduna yapar shop'u, bu kendine elbise yapmış", "Duygu Özaslan'dan shop dersi almalısın", "Buna neden ihtiyaç duyarsın ki?" şeklinde yorumlar yapılmıştı.