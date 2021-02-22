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• 22 Şubat 2021 - 15:11 • Son Güncelleme:

Cansel Çördük, yaptığı photoshop'larla Bahar Candan'a benzetildi

'Kısmetse Olur' yarışmasıyla ünlenen Cansel Çördük, sosyal medya hesabında yaptığı photoshop'larla yine gündem oldu. Çördük'un paylaşımına, "Photoshop'u bırakman lazım, Bahar Candan'a benziyorsun" şeklinde yorumlar geldi.

• 22 Şubat 2021 - 15:11 • Son Güncelleme:
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Bir dönem yayınlanan 'Kısmetse Olur' yarışmasında gelin adayı olarak dikkat çeken Cansel Çördük, değişimi ile dikkat çekti.

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Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Cansel Çördük, geçirdiği estetik operasyonlarla geçmiştekinden oldukça farklı görünüyor.

3PHOTOSHOPU BIRAKMAN LAZIM

"PHOTOSHOP'U BIRAKMAN LAZIM"

Çördük yeni pozlarıyla alay konusu oldu. Takipçileri Cansel Çördük'e, "Photosop'u bırakman lazım Bahar Candan'a benziyorsun" şeklinde yorumlar yaptı.

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Çördük'ün daha önce yaptığı paylaşımına, "Bana elbise shoplar mısın", "Herkes vücuduna yapar shop'u, bu kendine elbise yapmış", "Duygu Özaslan'dan shop dersi almalısın", "Buna neden ihtiyaç duyarsın ki?" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

5ABARTI PHOTOSHOP

ABARTI PHOTOSHOP

Moda programı sayesinde popülerliğe kavuşan Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık eleştirilere maruz kalıyor.

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Instagram hesabından iddialı pozlar paylaşmayı sürdüren Candan'ın yüzüne, bacaklarına ve kollarına yaptığı photoshop'larla sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çeviriyor.

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Pandeminin ilk günlerinde virüsle alay eden Çördük, corona virüse yakalanmıştı. Cansel Çördük, sağlık durumu hakkında, "Çok ağır geçiriyorum ve çok zor nefes alıyorum" demişti.

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Cansel Çördük, Kanal D'de yayınlanan 'Kısmetse Olur' adlı programda, Eser West ile yaşadığı aşk ile çok konuşulmuştu. Çift, sürekli kavga ederek gündemde yer almayı başarıyordu.

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Eser West ve Çördük, yarışmada birinci oldu ancak evlenmeyi kabul etmeyip ayrılma kararı aldılar.

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