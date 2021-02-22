• 22 Şubat 2021 - 15:11 • Son Güncelleme:
Cansel Çördük, yaptığı photoshop'larla Bahar Candan'a benzetildi
'Kısmetse Olur' yarışmasıyla ünlenen Cansel Çördük, sosyal medya hesabında yaptığı photoshop'larla yine gündem oldu. Çördük'un paylaşımına, "Photoshop'u bırakman lazım, Bahar Candan'a benziyorsun" şeklinde yorumlar geldi.
• 22 Şubat 2021 - 15:11 • Son Güncelleme:
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Bir dönem yayınlanan 'Kısmetse Olur' yarışmasında gelin adayı olarak dikkat çeken Cansel Çördük, değişimi ile dikkat çekti.
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Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Cansel Çördük, geçirdiği estetik operasyonlarla geçmiştekinden oldukça farklı görünüyor.
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ABARTI PHOTOSHOP
Moda programı sayesinde popülerliğe kavuşan Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık eleştirilere maruz kalıyor.
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