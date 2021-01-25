• 25 Ocak 2021 - 10:11 • Son Güncelleme:
Ceyda Ateş aile pozunu paylaştı
Talya'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Ceyda Ateş, kızı ve eşi Buğra Toplusoy ile birlikte yürüyüş yaparken çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Ateş'in gönderisine takipçilerinden beğeni yağdı.
• 25 Ocak 2021 - 10:11 • Son Güncelleme:
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2018 yılında Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen ve geçtiğimiz aylarda kızı Talya'yı kucağına alan oyuncu Ceyda Ateş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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"SETLERE DÖNECEĞİM"
Oyuncu, kızı için dadı tutmadığını ve eşi Buğra Toplusoy ile birlikte baktıklarını da ifade etmişti. Ceyda Ateş, bir takipçisinin "Bebekten dolayı setlere uzun bir süre uzak mı kalacaksınız?" sorusuna "Hayır. Doğumdan kısa bir süre sonra döneceğim setlere" şeklinde yanıt vermişti.
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