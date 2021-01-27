• 27 Ocak 2021 - 10:33 • Son Güncelleme:
Daisy Lowe'dan taciz itirafı
Ünlü rock grubu Bush'un solisti Gavin Rossdale ile model Pearl Lowe'un kızı olan İngiliz model Daisy Lowe, 19 yaşındayken bir fotoğraf çekimi sırasında fotoğrafçısının cinsel organını göstererek kendisini taciz ettiğini itiraf etti.
• 27 Ocak 2021 - 10:33 • Son Güncelleme:
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İngiliz şarkıcı ve model Daisy Lowe kariyerinin başında yaşadığı tacizi anlattı. Daisy, 19 yaşındayken çekim için fotoğrafçısının evine gitti.
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"EŞİ MUTFAKTAYKEN BENİ YATAK ODASINA GÖTÜRDÜ"
Eşi mutfakta akşam yemeği yaptığı sırada fotoğrafçının kendisine çekimlere yatak odasında devam edeceklerini söyleyip kendisini yatak odasına götürdüğünü söyleyen Daisy, yatak odasında poz için uzandığı sırada fotoğrafçının iç çamaşırını çıkarıp cinsel organının kendisine gösterdiğini söyledi.
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