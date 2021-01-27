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• 27 Ocak 2021 - 10:33 • Son Güncelleme:

Daisy Lowe'dan taciz itirafı

Ünlü rock grubu Bush'un solisti Gavin Rossdale ile model Pearl Lowe'un kızı olan İngiliz model Daisy Lowe, 19 yaşındayken bir fotoğraf çekimi sırasında fotoğrafçısının cinsel organını göstererek kendisini taciz ettiğini itiraf etti.

• 27 Ocak 2021 - 10:33 • Son Güncelleme:
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İngiliz şarkıcı ve model Daisy Lowe kariyerinin başında yaşadığı tacizi anlattı. Daisy, 19 yaşındayken çekim için fotoğrafçısının evine gitti.

2EŞİ MUTFAKTAYKEN BENİ YATAK ODASINA GÖTÜRDÜ

"EŞİ MUTFAKTAYKEN BENİ YATAK ODASINA GÖTÜRDÜ"

Eşi mutfakta akşam yemeği yaptığı sırada fotoğrafçının kendisine çekimlere yatak odasında devam edeceklerini söyleyip kendisini yatak odasına götürdüğünü söyleyen Daisy, yatak odasında poz için uzandığı sırada fotoğrafçının iç çamaşırını çıkarıp cinsel organının kendisine gösterdiğini söyledi.

3TEPKİ GÖSTERİNCE DONUP KALDI

TEPKİ GÖSTERİNCE DONUP KALDI

Genç model, fotoğrafçının kendisine yaklaştığı sırada tepki göstermesi üzerine fotoğrafçının böyle bir tepki beklemediği için donduğunu ifade etti.

4EŞİNE BELLİ ETMEDİ

EŞİNE BELLİ ETMEDİ

Daisy, odadan çıktıklarını ve mutfağa gidip eşinin yaptığı yemeği beraber yediklerini, evliliklerine zarar gelememesi için adamın eşine hiçbir şey belli etmediğini ama evden çıktıktan sonra bir daha fotoğrafçı ile çalışmadığını söyledi.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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