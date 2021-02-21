MESUT YILMAZ
• 21 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Dilara Aksüyek: Ayrılık sebebi bizde kalsın
Kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Onur Bay'la ilişkisi biten oyuncu Dilara Aksüyek (33), önceki gün Cihangir'de köpeğini gezdirirken görüntülendi.
MESUT YILMAZ
• 21 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Köpeğinin sağlık sorunları yaşadığını ifade eden Dilara Aksüyek, minik dostunu bir gün içinde ameliyatla kısırlaştırdığını, dişini çektirdiğini ve tüylerini kestirdiğini söyledi.
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Yaş farkı nedeniyle meslektaşı Onur Bay ile ayrıldıkları iddia edilen güzel oyuncu, "Anlaşamamazlık yüzünden ayrıldık. Sebebi bizde kalsın" şeklinde konuştu.
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"YAŞ FARKI SORUN DEĞİL"
Birkaç hafta önce Onur Bay, magazin muhabirlerinin Dilara Aksüyek ile aralarındaki yaş farkını sorması üzerine, "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti.
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YASAĞI DELDİLER!
Onur Bay, oyuncu sevgilisi Dilara Aksüyek ile geçtiğimiz ay Cihangir’de görüntülenmişti. İkilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmamıştı.
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