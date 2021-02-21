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MESUT YILMAZ
• 21 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Dilara Aksüyek: Ayrılık sebebi bizde kalsın

Kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Onur Bay'la ilişkisi biten oyuncu Dilara Aksüyek (33), önceki gün Cihangir'de köpeğini gezdirirken görüntülendi.

MESUT YILMAZ
• 21 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Köpeğinin sağlık sorunları yaşadığını ifade eden Dilara Aksüyek, minik dostunu bir gün içinde ameliyatla kısırlaştırdığını, dişini çektirdiğini ve tüylerini kestirdiğini söyledi.

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Yaş farkı nedeniyle meslektaşı Onur Bay ile ayrıldıkları iddia edilen güzel oyuncu, "Anlaşamamazlık yüzünden ayrıldık. Sebebi bizde kalsın" şeklinde konuştu.

3YAŞ FARKI SORUN DEĞİL

"YAŞ FARKI SORUN DEĞİL"

Birkaç hafta önce Onur Bay, magazin muhabirlerinin Dilara Aksüyek ile aralarındaki yaş farkını sorması üzerine, "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti.

4YASAĞI DELDİLER

YASAĞI DELDİLER!

Onur Bay, oyuncu sevgilisi Dilara Aksüyek ile geçtiğimiz ay Cihangir’de görüntülenmişti. İkilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

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Aşıklar, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün yasağı delmişti. Aksüyek, kapalı alanda sigara içmişti. Mekandan paket servis aldıklarını iddia eden çift, içerde de maskesiz dolaşmıştı.

6AŞKLARI BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

AŞKLARI BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Dilara Aksüyek (33) ile fenomen dizi 'Arka Sokaklar'ın 'Tekin'i Onur Bay (24), geçtiğimiz kasım ayında Cihangir'de bir mekanda objektiflere takılmıştı.

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Dilara Aksüyek, meslektaşı Onur Bay’ı gece boyunca öpücüklere boğmuştu. Tüm bakışları üzerinde toplayan ikilinin aşkı böylece belgelenmişti.

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HABER: MESUT YILMAZ / MİLLİYET

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