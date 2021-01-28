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• 28 Ocak 2021 - 10:54 • Son Güncelleme:

Erkan Kolçak Köstendil: Kıvanç Tatlıtuğ ile hiç husumet yaşanır mı?

Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, oğulları Marsel'le birlikte Beyoğlu'nda görüntülendi. Köstendil, Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili aralarında husumet olduğu söylentilerine açıklık getirdi.

• 28 Ocak 2021 - 10:54 • Son Güncelleme:
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2018 yılından dünyaevine giren Cansu Tosun (33) ile Erkan Kolçak Köstendil (38), geçtiğimiz sene temmuz ayında oğulları Marsel'i kucaklarına aldı.

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Posta'nın haberine göre; oyuncu çift, önceki gün kucaklarında 6,5 aylık oğulları Marsel'le birlikte Beyoğlu turu yaparken, Galata Kulesi’ne çıkmayı ihmal etmediler.

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Erkan Kolçak Köstendil, “Cansu’nun bugün doğum günü. Hep birlikte hem hava almak, hem de güzel anılar biriktirmek istedik” dedi.

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Sonra laf döndü dolaştı Kıvanç Tatlıtuğ’a geldi. Yakışıklı oyuncunun, Köstendil’in başrolünde yer aldığı 'Çukur' dizisine katılacağı iddia edilmişti.

5KIVANÇI SEVER SAYARIM

"KIVANÇ'I SEVER SAYARIM"

İkilinin aralarında husumet olduğu için Kıvanç Tatlıtuğ'un, dördncü sezonuyla yayında olan diziye katılmasından vazgeçildiği haberleri çıkmıştı.

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Erkan Kolçak Köstendil, meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, "Ne husumeti? Hiç Kıvanç ile husumet yaşanır mı? Kendisini severim, sayarım, beğeniyle izlerim" ifadelerini kullandı.

7CANSU TOSUNDAN MARSEL PAYLAŞIMI

CANSU TOSUN'DAN MARSEL PAYLAŞIMI

Sosyal medyada sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta oğlunun bahçelerinde biriken karı izlerken çekilen karesini yayınlamıştı. Cansu Torsun, Instagram gönderisine, "İlk karşılaşma, ilk kar" notunu yazmıştı.

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