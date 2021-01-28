• 28 Ocak 2021 - 10:54 • Son Güncelleme:
Erkan Kolçak Köstendil: Kıvanç Tatlıtuğ ile hiç husumet yaşanır mı?
Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, oğulları Marsel'le birlikte Beyoğlu'nda görüntülendi. Köstendil, Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili aralarında husumet olduğu söylentilerine açıklık getirdi.
• 28 Ocak 2021 - 10:54 • Son Güncelleme:
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2018 yılından dünyaevine giren Cansu Tosun (33) ile Erkan Kolçak Köstendil (38), geçtiğimiz sene temmuz ayında oğulları Marsel'i kucaklarına aldı.
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