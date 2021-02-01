• 01 Şubat 2021 - 23:40 • Son Güncelleme:
Esra Erol, 'Defol git' demişti! Stüdyo yine karıştı
Sevgilisi ve nikahlı eşiyle birlikte yaşayan Salih Kaya, Esra Erol’un programına konuk oldu. Esra Erol “Bu aşk değil sapkınlık” dediği Salih Kaya’yı “Defol” diyerek kovmuştu. Geçtiğimiz bölümde Kaya’nın 19 yaşındaki sevgilisi ise nikahlı eş Mevla Kaya’ya saldırmıştı. Stüdyoda bugün yine benzer bir gerginlik yaşandı.
• 01 Şubat 2021 - 23:40 • Son Güncelleme:
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Türkiye'yi şaşkına çeviren olay Hayriye Uysal isimli kadın Esra Erol'un programına çıkıp 19 yaşındaki kızı Nilüfer'i aradığını söylemesi ile başladı. Kızı Nilüfer’in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirten anne yardım istedi.
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