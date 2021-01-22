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• 22 Ocak 2021 - 15:02 • Son Güncelleme:

Işın Karaca-Merve Boluğur atışmasına Tuğba Özerk de dahil oldu

Merve Boluğur ve Işın Karaca arasında yaşanan kilo polemiğine ünlü şarkıcı Tuğba Özerk de dahil oldu. Tuğba Özerk, müzik piyasasına atılan Merve Boluğur’a göndermede bulundu.

• 22 Ocak 2021 - 15:02 • Son Güncelleme:
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YouTuber olduktan sonra şarkıcı olacağını açıklayan Merve Boluğur, Işın Karaca tarafından ti’ye alınınca gündeme oturmuştu.

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Boluğur’un kendisini “Bir sen eksiktin güzel kız” sözleriyle ti’ye alan Işın Karaca için yakın çevresine “Kilolarını aldırmak için kapı kapı gezdi. Zayıf kadınlara hep düşmandır” dediği iddiası Işın Karaca’yı çileden çıkardı.

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Işın Karaca, Merve Boluğur’un kilo ile ilgili söylediği sözlerden sonra sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaparak genç oyuncuya uyarılarda bulundu.

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Karaca, “Atalarımız şöyle buyurmuş:“Büyük lokma ye amma büyük söz konuşma” illa da konuşacaksan ağızından çıkanı kulağın duysun ve her sözünü iyi tart! Bu iki kadın da benim. Ben beni seviyorum!! Her şeklimle!!! Kapı kapı kilolarımı vermek için dolaştığım doğrudur! Yine aşırı bir kilolanmam olsa yine dolaşırdım. Ayıp değil ki kilolu olmak! Ama ben dünyada var olan büyük bir başarı ile geldiğim noktaya geldim. İlk ünlü olduğumda 20 sene önce 110kiloydum! Bu ne demek biliyor musun güzel kız! Şişmandım!! Ama ses aynı ses! Kadın aynı kadın! Güzellik çok önemli bir kavram değil! Allah’ımın bana bağışladığı ses ile hayatımı idam ediyorum ve her günüm için şükrediyorum! Kendimce kendime güzelim. Kimsenin onayına ihtiyacım da yok” diye yazdı.

5“SESİNİN ALTINDA EZİLİRSİN..”

“SESİNİN ALTINDA EZİLİRSİN..”

İkilinin tartışması gündemdeki sıcaklığını korurken, tartışmaya sürpriz bir isim daha dahil oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tuğba Özerk, "Işın Karaca'nın kilosunun değil, sesinin altında ezilirsin. Sen kendi klasmanındakilere psikolojik danışmanlık yapmaya devam et güzel kız" sözleriyle Boluğur'a gönderme yaptı.

6BÜTÜN KADINLARIN KUSURSUZ OLDUĞUNA İNANIYORUM

"BÜTÜN KADINLARIN KUSURSUZ OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Merve Boluğur, hakkında çıkan söylentilere sosyal medya hesabından yanıt vermişti. "Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum" diyen Boluğur hakkındaki iddiaları yalanladı.

7İLK ŞARKISI FREKANS

İLK ŞARKISI 'FREKANS'

Geçtiğimiz gün klip için hazırlık yaptığını belirten Merve Boluğur, ilk şarkısının isminin 'Frekans' olduğunu açıklamıştı. Boluğur, bir diğer sosyal medya paylaşımında ise "İkinci şarkım da 'Yara'. Sözler bana ait, heyecanlıyım" mesajıyla dikkat çekmişti.

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