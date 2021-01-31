• 31 Ocak 2021 - 12:26 • Son Güncelleme:
Melis Sezen: Cansu Dere tokadı muhteşem karşıladı
KANAL D’nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sadakatsiz'de rol alan oyuncu Melis Sezen, Enis Arıkan’ın bir dijital platformda yayınlanan programına konuk oldu. Ünlü oyuncu günlerce konuşulan Cansu Dere'ye attığı tokat sahnesi hakkında konuştu.
• 31 Ocak 2021 - 12:26 • Son Güncelleme:
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KANAL D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Melis Sezen, Enis Arıkan’ın Exxen'de sunuculuğunu üstlendiği talk show'a konuk oldu.
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