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• 31 Ocak 2021 - 12:26 • Son Güncelleme:

Melis Sezen: Cansu Dere tokadı muhteşem karşıladı

KANAL D’nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sadakatsiz'de rol alan oyuncu Melis Sezen, Enis Arıkan’ın bir dijital platformda yayınlanan programına konuk oldu. Ünlü oyuncu günlerce konuşulan Cansu Dere'ye attığı tokat sahnesi hakkında konuştu.

• 31 Ocak 2021 - 12:26 • Son Güncelleme:
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KANAL D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Melis Sezen, Enis Arıkan’ın Exxen'de sunuculuğunu üstlendiği talk show'a konuk oldu.

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Asya’nın dizide, “Kocam beni aldatıyor” sözleriyle başlayan yemek sahnesi Derin’den yediği tokatla sonlanmıştı. O anlar yerli diziler arasında en çok konuşulan, ses getiren sahne olarak yerini aldı. Sosyal medyada da “efsane” olarak nitelendirilen sahneyle ilgili binlerce tweet atıldı.

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Melis Sezen, dizinin önemli sahnelerinden biri olan Cansu Dere’ye tokat atması hakkında merak edilenleri anlattı.

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Sezen, “O tokadın tekniği var. Bir tık elim kayar gibi oldu fakat Cansu tokadı muhteşem karşıladı. Tokadı öyle bir almıştı ki sanki yüzüne gülle geliyordu. Zaten Cansu çok profesyonel bir oyuncu... Onunla ve ekiple çalıştığım için çok mutluyum" dedi.

5SEKİZ DERECE MİYOP

SEKİZ DERECE MİYOP

Melis Sezen, hakkında az bilinen bir gerçeği de açıkladı ve sekiz derece miyop olduğunu söyledi: “Gözlerimde lens var. Eğer olmazsa hiçbir şey göremiyorum.”

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Ünlü oyuncu ayrıca dans geçmişinin olduğunu dile getirdi. Ardından Enis Arıkan’la Yıldız Tilbe ve Tarkan şarkılarında dans etti.

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‘Sadakatsiz' dizisinde evli bir erkekle aşk yaşayıp hamile kalan, sevgilisi karısından boşandıktan sonra da onunla evlenen 'Derin' karakterine hayat veren Melis Sezen, hakkında merak edilenleri anlatmıştı.

8ALDATILDIM

"ALDATILDIM"

23 yaşındaki oyuncu, “Hiç aldatıldın mı?” sorusuna, "Aldatıldım, herkes aldatılır. İlk olayda travma yaşadım. İnsan kendini kötü hissediyor ama atlatıyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi yaşıyorsun" cevabını verdi.

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