Melis Sezen: Cansu Dere tokadı muhteşem karşıladı

Sezen, “O tokadın tekniği var. Bir tık elim kayar gibi oldu fakat Cansu tokadı muhteşem karşıladı. Tokadı öyle bir almıştı ki sanki yüzüne gülle geliyordu. Zaten Cansu çok profesyonel bir oyuncu... Onunla ve ekiple çalıştığım için çok mutluyum" dedi.